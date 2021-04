Blickwinkel Glücksgefühle

Erfolg kommt um 1 Uhr in der Nacht

Also, ran an die Tastatur. Die Online-Terminvergabe sollte es sein, geht doch über die Hotline zurzeit offenbar wenig. Auch der Start übers Internet war wie befürchtet holprig. Ob in den Impfzentren Ludwigsburg, Auenstein oder Stuttgart – selbst an den Code zu kommen, den man im zweiten Schritt für die Terminvergabe benötigt, war schwierig. Immerhin klappte das recht schnell für Stuttgart. Für einen Termin aber reichte es nicht.