Blickwinkel Gänsehaut

Marbach - Dass der vergangene Samstagabend Gänsehautmomente hervorrufen würde, das war von vorneherein klar. Aus welchem Grund sich mir dann aber die Haare aufstellten, das hätte ich nie gedacht. Rückblick: In der aus allen Nähten platzenden Langhanshalle in Beilstein spielen die Handballerinnen der SG Schozach-Bottwartal und des TuS Steißlingen ein waschechtes Finale. Der Sieger steigt in die Dritte Liga auf, der Verlierer schaut in die Röhre. Und hätte man den Verlauf dieses Spiels vorab in einem Drehbuch notiert – es wäre prompt für unglaubwürdig erklärt und in die Welt der Fabeln verbannt worden. Gezittert werden musste in dem Duell schließlich nicht nur ein paar Sekunden über die eigentliche Schlusssirene hinaus, bis der letzte Wurf wirklich vollzogen war. Nein, es endete auch noch unentschieden, was den Bottwartälerinnen zum Aufstieg reichte. Hauchdünn. Um Haaresbreite. Ein echter Krimi eben.