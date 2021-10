Blickwinkel Ein zweiter Geburtstag im Jahr

Dabei wäre es gar nicht so schwer, dass Betroffene hier statt auf den Sechser – vereinfacht gesagt – nur auf drei Richtige hoffen bräuchten. Bislang hat sich aber gerade Mal jeder Dritte zur Organspende bereit erklärt, obwohl viel mehr damit einverstanden wären. Doch ohne direkte Betroffenheit schiebt man das Thema eben gerne vor sich her. Das ging mir auch nicht anders. Dabei ist die Registrierung, je nach Altersklasse, so simpel. Genauso wie bei der Stammzellenspende. Meine Registrierung bei der DKMS dauerte in etwa so lange, wie ich beim Tanken an der Zapfsäule warte. Es ging ruckzuck.