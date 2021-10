Blickwinkel Ehrenamt ist nie selbstverständlich

So unbestritten die Bedeutung des Ehrenamts auch ist, so schade wäre es, es als selbstverständlich anzusehen. Denn auch wenn eine Person über Jahre ein solches Engagement an den Tag legt und es für sie normal ist – so sollte den anderen bewusst sein, welch wichtiger Beitrag geleistet wird. Entsprechend war es ein schöner Schachzug der Stadt Großbottwar, die vergangene Woche erstmals eine Ehrenamtsnadel an verdiente Bürger vergab – und das ganz bewusst in die feierliche Einweihung der Harzberghalle mit einbaute. Dass die beiden Geehrten sich auf der Bühne ins Goldene Buch eintragen durften, war das Tüpfelchen auf dem i.