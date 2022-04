Blickwinkel Das nächste Kapitel der Erfolgsgeschichte?

Am Sonntag startet die Aufstiegsrelegation

Jeder Verein weist also seine Höhepunkte vor – jetzt auch die SG Schozach-Bottwartal? Die Handballerinnen des Drittligisten befinden sich seit Jahren im Höhenflug und könnten die Erfolgsgeschichte im Bottwartal erweitern. Am Sonntag starten sie in die Aufstiegsrelegation zur 2. Bundesliga. Es geht in Hin- und Rückspiel gegen Haunstetten aus Bayern, Allensbach vom Bodensee und Freiburg. Eines dieser vier Teams wird am 28. Mai den Aufstieg bejubeln.