Blickwinkel Beeindruckend

Nun kämpft natürlich nicht jeder Demonstrant aus voller Überzeugung für die Sache. Viele nutzen für sich die Chance aufs moralisch legitimierte Schulschwänzen. Und natürlich erliegen viele auch dem Spiel der doppelten Moral. Freitagmorgens für Klimaschutz demonstrieren und sich am Nachmittag im SUV der Eltern kutschieren lassen oder am liebsten mit dem Flugzeug in den Urlaub reisen. Argumente gegen die Fridays-for-Future-Aktionen liefern die Kritiker mit diesen Hinweisen meiner Ansicht nach jedoch trotzdem nicht. Allerdings muss ich zugeben, dass mich inzwischen der Wechsel vom morgendlichen Schulstreik zum Protest in der Freizeit so richtig beeindrucken würde.