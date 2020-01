Blickwinkel Appassionato

Es ist zweifelsohne ein beachtliches Jubiläum, das Gerhard Schmidt und Siegfried Schober da feiern dürfen. Kein Wunder, dass die beiden Benninger aus ihrem Verein, den sie mit begründet haben, nicht wegzudenken sind. Zumal sie auch lange fleißig mit angepackt haben, wenn gerade anderes anstand, als ein Konzert. Ein Vereinsfest beispielsweise. Dieser Einsatz über Jahrzehnte hinweg zeigt, was Leidenschaft bei einem Menschen bewirken kann – und wie ein Verein und die Gesellschaft davon profitieren können. Den beiden Musikanten wünsche ich, dass sie ihr Hobby noch viele Jahre lang ausüben und so auch ihre Zuhörer beglücken können. Wie heißt es in der Musik so schön? „A capriccio“ – der Laune folgend.