Blickwinkel Ängste nehmen

Es gibt schon traurige Zufälle. Da sitze ich gerade vor dieser Textbox hier und ordne meine Gedanken, um das Thema Erste Hilfe im Zuge unserer Freitagsreportage noch einmal aufzugreifen. Da öffnet sich die Türe meines Büros und die Kollegin berichtet, dass an der Kreuzung vor dem Friedrich-Schiller-Gymnasium in Marbach ein Unfall passiert ist. Wie sich herausstellt, kollidierten ein Roller und ein Kleinbus. Der Zweiradfahrer stürzte und wurde leicht verletzt (siehe auf Seite VIII). Allein das zeigt: Der abgedroschene Satz „Es kann jeden treffen“ ist gar nicht abgedroschen. Auch in diesem Fall wurden Ersthelfer benötigt. Ersthelfer, die durch Zufall in einem wichtigen Moment an Ort und Stelle waren. Ersthelfer, die unerwartet aus ihrem Alltagstrott an einem kühlen Freitagmorgen ausbrechen mussten. Da ein DRK-Wagen am Unfall beteiligt war, war diesmal immerhin gleich Fachpersonal vor Ort.