Blick über den Ort und die Weinberge Neuer Biergarten auf der Beilsteiner Burg

Das Konzept steht – und alle in den Startlöchern

„Es ist nun sogar schöner geworden, als ich mir das vorgestellt habe. Der Biergarten wird eine Bereicherung sein. Zumal man von hier aus so eine tolle Aussicht über die Stadt und die Weinberge hat, dass es schade wäre, wenn man das nicht nutzt“, meint er. Oliver Muth, der stellvertretende Bürgermeister, ergänzt: „Die Lage ist super.“ Nun wäre alles bereit und es könnte losgehen – wäre eben nicht Corona. „Das Konzept steht und wir in den Startlöchern“, sagt Mayer, der wie alle anderen in seiner Branche arg gebeutelt ist. „Wir ziehen uns an jedem Faden hoch“, sagt er. Für das Burgrestaurant hat er deshalb einen Abholservice auf die Beine gestellt, außerdem bietet er seit Anfang März an den Wochenenden Wurst im Weckle sowie Blech-Apfel- oder Rhabarberkuchen für Wanderer, Spaziergänger oder Radler an. „Wir brauchen inzwischen nicht mehr jeden Euro, sondern jeden Cent“, sagt er. „Da muss man sich etwas einfallen lassen, solange wir nicht wieder öffnen können“, sagt Thomas Mayer.