Bleiben Sie stets informiert in Marbach/Bottwartal Ticker zu Corona in der Region

15. März, 14.27 Uhr: Die Gemeinde Murr informiert über Maßnahmen ab Dienstag, 17. März. Konkret sind das: Die Ortsbücherei, das Jugendhaus sowie die gemeindeeigenen Veranstaltungs- und Versammlungsräume (Sporthalle, Gemeindehalle, komplettes Bürgerhaus) schließen bis vorerst 19. April. Somit werden auch alle Veranstaltungen und der komplette Übungs- und Trainingsbetrieb, die in den oben genannten Räumlichkeiten eingeplant waren, ausfallen (zum Beispiel auch die 1.Hilfe-Kurse für Erzieherinnen, die geplante Hygieneschulung am 23.3. und die Blutspende- und Sportlerehrung am 26.3.). Stand heute soll jedoch die Gemeinderatssitzung am 31. März wie geplant stattfinden. Inwieweit der Rathausbetrieb aufrecht erhalten wird, bleibt abzuwarten, ebenso ob es Einschränkungen bei Trauungen geben wird. Die Gemeinde bittet die Bürger bis auf Weiteres nur bei dringenden, nicht verschiebbaren Anliegen in das Rathaus zu kommen und ansonsten per Telefon oder E-Mail in Kontakt zu treten.