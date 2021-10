Bleiben oder gehen? Eine Kirche, die verbindet – aber auch verletzt

„Meine Kirche ist aus mir ausgezogen“

Für Johanna Beck war der Kontakt zum Stuttgarter Stadtdekan und Dompfarrer von St. Eberhard „eine Art Entschädigung von oben“, wie sie erklärte. Sie hat durch diesen Kontakt wieder Zugang zu ihrer eigenen Spiritualität und zu ihrem Glauben gefunden.

Doch wie können Katholiken noch in solch einer Kirche bleiben, die für immer mehr Menschen – Mitglieder und Nichtmitglieder – immer weniger gesellschaftsfähig erscheint? Kann ein katholischer Christ unter solchen Bedingungen überhaupt noch katholisch sein oder bleiben? Bei der engagierten Podiumsdiskussion, an der neben Angstenberger und Beck auch Kirchengemeinderätinnen und eine Mitarbeiterin der Flüchtlingshilfe teilnahmen, kam auch das Publikum zu Wort. Ein Zuhörer formulierte pointiert: „Nicht ich bin aus der Kirche ausgetreten, sondern meine Kirche ist aus mir ausgezogen“.

Statements wie dieses stehen – synodaler Weg hin, Reformbekenntnisse her – für den anhaltenden Frust an der Kirchenbasis, den man auch an diesem Gesprächsabend spürt. Erfolge nicht schnell eine transparente, lückenlose Aufklärung – am besten von externer Seite –, drohe sich die Kirche selbst abzuschaffen, ist Johanna Beck überzeugt. Ein langjähriger Kirchengemeinderat und tapferer Kämpfer für eine sich immerfort erneuernde Kirche aus Oberstenfeld machte mit Blick auf die nicht nur seiner Meinung nach zu langsamen und zaghaften Schritte auf diesem Weg der Erneuerung keinen Hehl aus seiner Enttäuschung: „Da könnte man depressiv werden“.

Für eine jüngere, weiblichere und weltoffenere Kirche

Aber auch bei Johanna Beck, die unverdrossen weiter kämpft für eine jüngere, weiblichere, weniger verstaubte und weltoffenere Kirche, wird mitunter der stete Wille zu Versöhnung und Verständigung strapaziert. Wenn der Kölner Kardinal und in Glaubensfragen konservative Hardliner Woelki in einer Arbeitssitzung im Betroffenenbeirat der Bischofskonferenz vor ihr sitzt, dann kämpft auch Johanna Beck schon mal mit ihrer Geduld, lässt sie durchblicken.