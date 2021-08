Bjarne Mädel in „Geliefert“ Paketbote am Rand der Kräfte

Wissen, was falsch läuft, aber keinen Weg finden, es richtig zu machen: das ist das Drama von Volker, der im Nu aus soliden in prekäre Verhältnisse abgerutscht ist. „Geliefert“ ist nicht der spezifische Anklagefilm gegen die Ausbeutung der Paketboten. Es geht etwas allgemeiner um das Unfaire des Lebens. Und auch wenn der Film jetzt auf Arte sein Debüt erlebt, nimmt er ganz am Ende die Wendung in eine neue Chance, die ihn für einen 20.15-Platz bei ARD oder ZDF prädestiniert. Die Wendung wirkt aber nicht verlogen, bloß wie die Ausnahme von der Regel. Und Volker gönnt man den Neuanfang innig.

Geliefert. Arte, 27. August, 20.15 Uhr. Ab Ausstrahlungstag bis 25. September in der Arte-Mediathek abrufbar.