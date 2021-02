Bitkom-Studie zur Corona-Impfung Mehr als 50 Versuche – So schwierig ist die Terminvereinbarung

Berlin - In Deutschland ist laut einer Studie des IT-Branchenverbandes Bitkom die Bereitschaft gestiegen, sich gegen das Coronavirus impfen zu lassen. Doch der Weg bis zur Spritze sei holprig. Deshalb hat Bitkom eine deutliche Verbesserung des Corona-Impfmanagements in Deutschland gefordert. „Dieses Chaos bei der Terminvergabe ist einer High-Tech-Nation wie Deutschland absolut unwürdig“, sagte am Dienstag Bitkom-Präsident Achim Berg. Die repräsentative Umfrage seines Verbandes zeige: 29 Prozent der Befragten, die versucht haben, für sich oder eine andere Person einen Termin für eine Corona-Impfung zu vereinbaren, hätten 50 oder mehr Anläufe unternehmen müssen. Bei 37 Prozent seien zwischen 25 und 50 Versuche notwendig gewesen. Nur 14 Prozent kamen mit 15 Anläufen oder weniger zum Ziel.