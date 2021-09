Stuttgart - Seit Januar 1999 wird in Deutschland der EU-Führerschein im Kartenformat ausgegeben. Hintergrund ist eine einheitliche Einteilung der Fahrzeugklassen in der Europäischen Union. Von Januar 2022 an verlieren die alten Führerscheine schrittweise ihre Gültigkeit. Um fristgerecht einen EU-Führerschein zu erhalten, sollten Besitzer eines Papierführerscheines jetzt aktiv werden.