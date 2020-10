Bis Montag Touristen müssen Hotels in Bayern verlassen

In Bayern haben am Freitag die einwöchigen Herbstferien begonnen. Der Geschäftsführer des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes (Dehoga) in Bayern, Ulrich Frank-John, sagte am Samstag: "Wir hätten die Touristen gerne behalten." Dass es auch bei den neuen Maßnahmen wieder das Gastgewerbe besonders betroffen sei, nannte er "völlig unverhältnismäßig".

