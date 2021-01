Bis mindestens 2025 Berliner Flughafen noch lange auf Finanzhilfe angewiesen

Analyse der Bürgermeister-Wahl in Marbach

Trost im Hörnle vorn, Jung in der Kernstadt

Die Analyse der Bürgermeister-Wahl in Marbach zeigt: Amtsinhaber Jan Trost konnte im Hörnle punkten, Herausforderer Timo Jung hatte die Nase in der Kernstadt vorn. Wird das im zweiten Wahlgang so bleiben?