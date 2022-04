Biotope in Erdmannhausen Rebhühner sollen sich wohler fühlen

Also wurde vor wenigen Wochen ein Büro für Tier- und Landschaftsökologie aus Köngen damit beauftragt, eine Biotopverbundplanung für Erdmannhausen zu erstellen. Dessen Chef Jürgen Deuschle und seine Mitarbeiter haben sich seither einen ersten Überblick über die Brezelgemeinde verschafft. Sie freuen sich aber, so betonten sie am Montag, auch noch über weiteren Input – beispielsweise über das Vorkommen von Rebhühnern. Bislang sei in Erdmannhausen nur ein Brutpaar gesichtet worden. Das seltene Tier, das bundesweit auf der Roten Liste der gefährdeten Vogelarten steht, könnte aber womöglich bald wieder zahlreicher auf die Gemarkung der Brezelgemeinde gelockt werden, erläuterte Andreas Fallert. In Ackerbereichen etwa seien verschiedene Bepflanzungen denkbar, die gut für Rebhühner sind beziehungsweise von diesen gut angenommen werden.