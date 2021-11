Biontech-Verknappung Südwest-Ärzte greifen Spahn an: „Denkbar miserabler Abgang“

Ankündigung kam „völlig überraschend“

Die Reaktionen aus der Ärzteschaft fielen äußerst massiv aus. Norbert Metke, der Vorstandsvorsitzende der Kassenärztlichen Vereinigung in Baden-Württemberg, nannte die Entscheidung Spahns einen „denkbar miserablen Abgang eines Ministers, der vor allem durch hektische, handwerklich schlechte Betriebsamkeit in seiner hyperaktiven Gesetzgebungsmaschinerie aufgefallen war“. Spahns Hinweis, dass Moderna ebenfalls ein hochwirksamer Impfstoff sei, sei zwar richtig, treffe das Problem aber nicht. Die Ankündigung werde „zu weiterer Verunsicherung in der Bevölkerung führen, was wiederum zahlreiche Diskussionen in den Praxen zur Folge hat. Genau dafür haben die Praxen aber keine Zeit.“ Hinzu komme, „dass es die Praxen zusätzlich organisatorisch belastet, was ebenso aktuell inakzeptabel ist“. Die Ankündigung sei für die Ärzte „völlig überraschend“ gekommen.