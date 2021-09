Biontech-Impfstoff Bald Corona-Impfung für kleine Kinder

Bei den jüngeren Kindern wurde derselbe Impfstoff eingesetzt wie bei 12- bis 17-Jährigen und Erwachsenen, jedoch in niedrigerer Dosierung. Bis Ende des Jahres erwartet Biontech die Studiendaten für Kinder ab sechs Monaten. Auch Moderna testet sein Corona-Vakzin an Kindern von sechs Monaten bis zwölf Jahren. Die entsprechende Phase-II/III-Studie läuft ebenfalls seit März. In Studien mit Kindern zwischen 12 und 17 hatten sowohl die Vakzine von Biontech als auch von Moderna eine Wirksamkeit von bis zu 100 Prozent gezeigt. Wegen der Verbreitung der Delta-Variante schützt die Impfung mittlerweile aber nicht mehr ganz so gut wie zu Beginn der Kampagne. Das belegen etwa Daten aus Israel, wo das Vakzin am längsten im Einsatz ist. Dennoch liegt die Schutzwirkung gegen schwere Krankheitsverläufe oder Klinikeinweisungen bei Biontech immer noch in der Größenordnung von 90 bis 95 Prozent. Bei Geimpften ist das jeweilige Risiko also zehn- bis zwanzigmal geringer.