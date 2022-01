„Biomedien“ im ZKM Karlsruhe Menschen braucht’s nicht mehr

Ein Flokati-Puschel atmet und macht Geräusche

Zwischendrin ist man fast dankbar für so schlichte und prägnante Arbeiten wie die von Samuel Bianchini, der einen Fernseher aufgehängt hat, dessen langes Stromkabel sich biegt und beugt, als würden die TV-Bilder wie eine tote Maus durch den Leib einer Schlange wandern. Charmant altmodisch wirken auch die Flokati-Puscheln „New Species“ aus dem Jahr 1972 von Gunter Weseler, die wie Tierchen pulsieren und eigenwillige Knister- und Ratterlaute von sich geben.

Man kann aber auch mit VR-Brille auf der Nase Glöckchen hören oder Würmern zuschauen, die durch die Luft gleiten. Dann soll ein Gedicht verfasst werden, das auf die eigene Stimmung reagiert – aber versagt die Technik oder bedient man sie falsch? Das ist das Problem dieses ehrgeizigen Unterfangens: Man hat zahllose Kooperationspartner gewonnen und spricht sicher ein jüngeres Publikum an, in der Umsetzung zeigen sich aber Defizite. Keine Hinweise, ob Arbeiten interaktiv sind, ob man Knöpfe drücken oder Signale geben muss – oder das System gerade offline ist. Es sind auch viel zu viele Stationen und allzu lange Texte, die sich selbst ein motiviertes und spezialisiertes Publikum kaum erarbeiten kann. Es ist unübersehbar: das Kuratorenteam um Peter Weibel wollte sich in erster Linie profilieren und seine Expertise von Impulsradartechnologie bis Supraorganismen demonstrieren. In die Perspektive des Publikums hat man sich dagegen nicht hineinversetzt.

Auch die Verbindung von künstlerischen und wissenschaftlichen Projekten erschwert die Rezeption. So darf man Stephan Henrich und Hassan Masri durchaus misstrauen. Sie haben einen beweglichen KI-Tisch konstruiert, auf den man die Hand auflegen kann, um dann aus den Linien, die er zeichnet, das eigene Schicksal herauszulesen. Wenn dagegen eine Wand, die sich wie ein Brustkorb ausdehnt und zurückzieht, angeblich auf den Atem des Betrachters reagiert, ist das dann Fortschritt oder künstlerische Behauptung? So bleibt am Ende dieses Rundgangs durch die nicht nur schöne neue Welt der Eindruck, dass künstliche Intelligenz zunehmend ein Eigenleben führt – und wie in dieser Ausstellung uns Menschen im Grunde nicht mehr benötigt.

Wer sind unsere Weggefährten von morgen? Im ZKM kann man diverse humanoide Roboter kennenlernen: NAO kann Fußball spielen und ist für die Betreuung von Alzheimer-Patienten konzipiert. Paro ist eine Robbe zum Kuscheln. Pepper zeichnet auf, was er sieht. Die Künstlerin Stephanie Dinkins hat sich mit „Bina 48“ unterhalten für ihre Videoinstallation.

