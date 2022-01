Biolandhof Trautwein Nach dem Feuer geht der Verkauf wieder los

Kirchberg - Die Nacht zum Mittwoch vor vier Wochen wird wohl keiner in Kirchberg so schnell vergessen. Vor allem nicht die Familie Trautwein. In den frühen Morgenstunden des 15. Dezember wütete ein Feuer auf dem landwirtschaftlichen Hof am Ortsrand. Die rund 200 Quadratmeter große Scheune, die als Wirtschaftsgebäude diente, wurde zerstört – und mit ihr die gefüllten Getreidesilos, mehrere Kühlhäuser und jede Menge Maschinen.