Biografie über den Startrainer Als Thomas Tuchel beim VfB Stuttgart als Stilikone galt

„Er konnte den Gegner sezieren, er hatte einen Röntgenblick. Seine Pläne für die Spiele funktionierten immer“, so erinnert sich Kleitsch, an seinen Assistenten, der im Rückblick oft betont hat, wie prägend die fünf Jahre im VfB-Nachwuchs gewesen seien: „Meine ganze Ansicht über Fußball, alles, was ich als Trainer weiß, hatte seinen Ursprung beim VfB“, sagte Tuchel 2012 in einem Interview mit unserer Redaktion.

Doch änderte auch der deutsche Meistertitel mit der U19 und sein hohes Ansehen bei den Spielern nichts daran, dass der VfB Tuchels Vertrag nicht verlängern wollte. Vergeblich habe Kleitsch beim damaligen Präsidenten Erwin Staudt zu intervenieren versucht, so schreiben die Tuchel-Biografen. Nachwuchschef Thomas Albeck, dem Staudt vertraute, hatte sein Urteil längst gefällt. „Ich habe schon immer gewusst, dass das ne Flasche ist“, das soll Albeck zu Kleitsch gesagt haben.

Albeck kann sich nicht mehr wehren – als Leiter der Nachwuchsakademie von RB Leipzig verstarb er 2017 völlig überraschend mit 61 Jahren.