Biografie des Superstars Plattenmogul will Leben von Whitney Houston vefilmen

Houston war eine der größten Stars der 80er-Jahre. Ihre Alben verkauften sich millionenfach. Erfolge feierte sie auch als Schauspielerin. Anfang der 90er-Jahre spielte sie an der Seite von Kevin Costner in dem Liebesfilm "Bodyguard". Zweimal wurde ihr Leben bereits verfilmt. Die Musikerin war im Februar 2012 im Alter von 48 Jahren tot in einem Hotelzimmer in Beverly Hills aufgefunden worden.