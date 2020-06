Bingewatchen Martina Gedeck gegen Serien-Hype

Gedeck erläuterte: "Ich gucke lieber mal alte Serien, wenn die im Fernsehen wiederholt werden. Da freut man sich, weil man die noch von früher kennt. Da sind die Folgen aber auch in sich abgeschlossen, man muss nicht jede gesehen haben." Zum sogenannten Bingewatchen sagte die Schauspielerin, die auch schon in Serien mitwirkte ("Arthurs Gesetz", "Oktoberfest"): "Serien am Stück gucken, das kann ich ja mal nachholen, wenn ich eines Tages wirklich nicht mehr arbeiten sollte."