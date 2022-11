Billie Jean King Cup Niemeier liebt die große Tennis-Bühne - "Keine Last"

Keine Sorge vor Erwartungshaltung

Eine Konstellation, an der in der Vergangenheit manch andere Spielerin bereits scheiterte. Auch eine Petkovic kam einst mit der großen Erwartungshaltung nicht zurecht. Doch Sorgen, dass es ihr im Sportzentrum Zamet von Rijeka ähnlich ergehen könnte, hat Niemeier nicht. "Ich glaube nicht, dass das eine Last ist. Ich freue mich einfach darauf", sagte Niemeier. "Ich habe in diesem Jahr gezeigt, dass ich gut auf großen Bühnen klarkomme und da gutes Tennis spielen kann. Das Spiel am Wochenende gehört für mich auch in diese Kategorie."