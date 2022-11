Billie Jean King Cup Jule Niemeier will nach Debüt-Pleite Wiedergutmachung

Das will auch Eva Lys wieder zeigen. Der 20 Jahre alten Hamburgerin haben es die deutschen Tennis-Damen zu verdanken, dass sie weiterhin alle Chancen auf den Verbleib in der Weltgruppe des Billie Jean King Cup haben. Lys zeigte beim 6:1, 6:4 gegen Martic eine beeindruckende Leistung. Anspannung bei ihrem Deutschland-Debüt war Lys nur am Ende ein klein wenig anzumerken. "Ich habe versucht, es einfach nur zu genießen und das zu spielen, was ich kann. Das hat gut geklappt", sagte die deutsche Meisterin, die gegen Marcinko an die starke Leistung anknüpfen will.