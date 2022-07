Billie Eilish in Berlin Die große Billie-Eilish-Show

Schlafzimmerpop in XXL

Doch das ist der Preis des Erfolgs, der Preis des Hypes um Billie Eilish, der nicht enden will. Wenn Songs, die sich eigentlich am wohlsten in dunkelen Ecken in Schlafzimmern fühlen, grell ausgeleuchtet in Arenen gezerrt werden müssen. Doch wie immer begleitet von ihrem Bruder Finneas an Keyboard und Gitarre und dem Drummer Andrew Marshall macht Eilish trotzdem das Beste daraus, ersetzt Eindringlichkeit durch Spektakel. Im Vordergrund der Show stehen die Songs, die um Tanzbeats kreisen. Songs wie „NDA“, das einem mit seinem brummigen Bass-Shuffle-Beat in den Magen fährt, wie „Oxytocin“, bei dem Eilish die Aerobic-Vorturnerin mimt, wie „Goldwing“ mit seinem kuriosen „Da-da-down-down, da-da-down-down“-Chorus, wie der Abzählreim „Therefore I am“, wie der Elektropop-Rabauke „You should see me in a Crown“, wie der rebellische R’n’B-Hit „All The good Girls go to Hell“. Immer zucken und flackern irgendwo irgendwelche Scheinwerfer. Die Leinwand hinter der Bühne verwandelt sich mal in ein Aquarium, mal krabbeln dort riesige Spinnen hervor. Und für Songs wie „Bellyache“ und „Ocean Eyes“ stellt sich Eilish auf einen Kran und lässt sich kreuz und quer durch das Publikum schwenken.