Bill und Melinda Gates So reagieren Twitter-User auf die Scheidung

Stuttgart - Nach 27 Jahren Ehe ist es jetzt zwischen Bill und Melinda Gates aus. Wie die beiden am Dienstag auf Twitter verkündeten, lassen sie sich scheiden. „Nachdem wir viel darüber nachgedacht und viel Arbeit in unsere Beziehung gesteckt haben, haben wir uns dazu entschieden, unsere Ehe zu beenden“, so der Microsoft-Gründer in einem Tweet. Für die beiden stehe fest, dass sie in ihrem nächsten Lebensabschnitt nicht mehr zusammen wachsen können. Bill und Melinda Gates wollen aber beide weiter für ihre gemeinsame Stiftung arbeiten.