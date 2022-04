Bildungspartnerschaft am HCG Beilstein Mountainbiken bald auch im Unterricht

Mountainbiken gehört zu den populärsten Sportarten in Deutschland

Das sieht auch Stefan Pyttlik so, der Vorsitzende der Trailsurfers Baden-Württemberg. „Wir beobachten, wie viele Schüler sich Schanzen in den Vorgarten oder in den Wald bauen. Die Lust am Mountainbiken hat extrem zugenommen“, meint er. Laut repräsentativen Umfragen sei Mountainbiken in Deutschland aktuell auch vor Fußball die populärste Sportart. Dazu passt: Die Jugendgruppe der Trailsurfers hat in den vergangenen Monaten ebenfalls ordentlich Zulauf erhalten. „Die Kooperation mit einer Schule ist aber noch einmal eine andere Hausnummer. Eine Schule ist ganz anders aufgestellt als ein Verein wie wir, auch was Haftungsfragen und ähnliches angeht“, sagt Pyttlik. Er sieht enorm viel Potenzial in dem Zusammenschluss und hofft, die Jugend für die Natur und verantwortungsvolles Mountainbiken zu begeistern. „Wir können uns gut vorstellen, die Schüler mal zum Trailbau mitzunehmen oder einen gemeinsamen Termin mit dem Förster zu machen, damit sie erkennen, wo die Probleme liegen, worauf man achten sollte und warum man nicht überall biken kann. Wir möchten etwas Naturkunde betreiben und erreichen, dass die Jugendlichen die Natur schätzen lernen“, so der Vereins-Vorsitzende.