Bildung Lesekompetenz von Viertklässlern "alarmierend" gesunken

Besonders kritischer Zeitpunkt

Lesekompetenz - flüssiges und sinnerfassendes Lesen - wird zentral in der Grundschule erworben. Sie gilt als Schlüsselqualifikation für den Bildungsweg. "Die Ergebnisse sind alarmierend", heißt es in der Untersuchung. Die vierten Klassen sind wegen des bevorstehenden Wechsels an die weiterführenden Schulen ein besonders kritischer Zeitpunkt.