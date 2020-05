Bilder vom Supermond Der Mond zeigt sich in beeindruckender Größe

Stuttgart - Da hat er wieder den Himmel in der Nacht erhellt, der Supermond. Zwar war das Naturschauspiel nicht so imposant wie am 8. April, als der Mond seinen Super-Status als größter Vollmond in diesem Jahr erreichte. Dennoch konnten Nachteulen einen Monat später einen ungewöhnlich großen und hellen Mond am Himmel bewundern. Der Grund für das Naturschauspiel?