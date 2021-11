Bilder: Glanzvoll leben Elegant in Bewegung

Den Bruder, der im Tweedanzug und mit Sonnenbrille im Wasser posiert, Freunde in Faschingskostümen; die schöne Frauen, mit denen er verheiratet ist; Berühmtheiten wie den Maler Pablo Picasso und den Filmregisseur Federico Fellini in späteren Jahren, als er berühmt geworden ist (die Besprechung seiner ersten großen Ausstellung in New York erschien im „Life“-Magazin, das sich dem Tod von US-Präsident John F. Kennedy widmete und entsprechend hohe Auflagen erzielte).