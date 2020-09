Bildende Künstlerin Käthe-Kollwitz-Preis für Maria Eichhorn

In der Jury saßen laut der Mitteilung vom Donnerstag die Akademie-Mitglieder Richard Deacon, Bjørn Melhus und Adrian Piper. Der Käthe-Kollwitz-Preis wird seit 1960 jährlich an eine bildende Künstlerin oder einen bildenden Künstler vergeben, zuletzt an Timm Ulrichs, Hito Steyerl, Adrian Piper und Katharina Sieverding.