Bildband von Ruth Orkin So schön kann das Leben sein

Ruth Orkin und die Prominenten

Ruth Orkin, die 1985 starb, war auch filmbegeistert und arbeitete in jungen Jahren als Botenmädchen in Hollywood. Sie jagte nach Autogrammen und sie fotografierte Berühmtheiten: Alfred Hitchcock, Liz Taylor, Marlon Brando. Sie muss auch selbst charismatisch gewesen sein – enthusiastisch, aber auch stark und streng, so beschreibt Mary Engel ihre Mutter Ruth Orkin in einem lesenswerten Essay.