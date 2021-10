Bildband über Soul, Funk und R’n’B Backstage bei der Revolution

Geschichte wird geschrieben

Und er dokumentiert nicht nur Earth, Wind & Fire, Marvin Gaye, Diana Ross, Rick James, The Jackson Five oder Aretha Franklin, sondern er hält zwischen 1972 und 1982 die Ära fest, in der Soul, Rhythm ’n’ Blues und Funk unaufhaltsam ihren Weg von der afroamerikanischen Subkultur in den Mainstream machen.