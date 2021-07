Bildband über Marilyn Monroe Am Pool mit Marilyn

„Sie sind schon berühmt. Jetzt werden Sie mich berühmt machen.“ Dies sagte der junge Fotograf Lawrence Schiller zu Marilyn Monroe am Set zu dem Film „Something’s Got To Give“. Er sollte recht behalten. Die Bilder von Marilyn Monroe im Pool sind berühmt, geradezu ikonisch. Für den damals 25-jährigen Fotografen waren sie das Sprungbrett. Schiller fotografierte Clint Eastwood, Barbra Streisand und Martin Luther King, schrieb später Bücher und führte außerdem Regie.