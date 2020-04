Bild in Film und Fernsehen "Narcos"-Star Wagner Moura will weg von Latino-Klischees

"Ich glaube, dass wir (Latinos) in der US-amerikanischen Filmindustrie unterrepräsentiert sind", sagt Wagner Moura dem Portal "UOL". "Nicht nur in der Anzahl der Charaktere, sondern auch in der Art und Weise, wie diese gezeigt werden. Es ist immer die sexy Latina, der gewalttätige Kerl, der Drogenhändler." Er sei auch deshalb Produzent geworden, erklärte Moura im Hinblick auf das biografische Drama "Sérgio", das am vergangenen Freitag bei "Netflix" angelaufen war.