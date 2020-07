Bilanzskandal Ex-Wirecard-Vorstand auf Philippinen gesucht

Interessiert an Marsalek sind naturgemäß auch die Münchner Ermittler. Laut "Handelsblatt" wird Marsalek per Haftbefehl gesucht, eine Bestätigung dafür gab es nicht. Die Sprecherin der Staatsanwaltschaft hatte allerdings schon am Vortag dazu gesagt, sie könne das "weder bestätigen noch dementieren" - die traditionelle Formel für zutreffende Nachrichten, die eine Behörde nicht offiziell machen will.