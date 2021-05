Bilanz zum Eurovision Song Contest 2021 Die Tops und Flops von Rotterdam

Emotionaler Höhepunkt: Wohin das führen kann, zeigt das Schicksal des Briten James Newman, der am Ende der Punktvergabe mit doppelt Zero da stand – null Punkte von den Jurys, null Punkte vom Publikum. Schlimmer geht’s nimmer. Obwohl: so unglaublich schlecht war Newmans Song „Embers“ nun auch wieder nicht. Aber die ESC-Fans trauen den Kandidaten der BBC einfach grundsätzlich nichts mehr zu; egal, was auf der Bühne passiert.

Immerhin sorgte die Watsche für den emotionalsten Augenblick des langen ESC-Abends: Als die Moderatoren den unwiderruflich letzten Platz für James Newman verkündeten, gab es für ihn demonstrativ starken und langen Beifall von den Künstlerkollegen und Jubel von den Rängen. So viel Respekt muss immer sein.

Zwei Überraschungen: Die ESC-Zweite Barbara Pravi aus Frankreich galt schon vorab als Favoritin, doch den ESC-Dritten Gjon’s Tears aus der Schweiz hatten vor dem Finale nur wenige Auguren auf ihrem Zettel. Was beide verband: zwei anspruchsvolle Beiträge in französischer Sprache, zwei Chansons, zwei sparsam inszenierte, ganz auf den Künstler konzentrierte Beiträge. Gjon’s Tears wurde mit 267 Punkten sogar zum der Sieger der Fachjurys. Songs wie diese sind die Perlen in den ESC-Wundertüten – und man freut sich, dass sie am Ende tatsächlich in der Tabelle fast ganz oben stehen.

Der Rest vom Schützenfest: Serbien, Griechenland, Zypern, Malta, Moldau – die Versuchung ist immer groß, mit dem, was vielleicht vor sieben Jahren beim ESC Erfolg hatte, einfach noch mal in den Ring zu steigen. Doch der Wettbewerb wird moderner, aktueller und diverser in jederlei Beziehung. Diese Pop-Nacht einmal im Jahr ist Solitär wie Unikum zugleich. Auf nächstes Jahr im Mai in bella Italia!