Bilanz von 16 Jahren als Kanzlerin Angela Merkels schwierigste Momente

Berlin - Während in Berlin noch um die neue Regierung gerungen wird, geht die Zeit als Bundeskanzlerin für Angela Merkel allmählich zu Ende. 16 Jahre lang – seit 2005 – stand die CDU-Politikerin in Deutschland an der Spitze verschiedener Regierungen. Anders als ihre Vorgänger tritt die Bundeskanzlerin nun selbstbestimmt ab, nicht durch einen Rücktritt oder eine Abwahl.