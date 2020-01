Bilanz nach Silvester Weniger Böller als in den Jahren zuvor

Auch Jörn Wenzelburger, Leiter der Finanzverwaltung in Affalterbach, berichtet von sehr wenigen Silvester-Hinterlassenschaften. „Die Affalterbacher Bürger waren schon immer sehr ordentlich, und in diesem Jahr waren sie es noch ein Stückchen mehr“, lobt er. Es gebe zwar in einzelnen Wohngebieten immer mal etwas mehr Böllerreste, dafür sei es an anderen Stellen deutlich weniger als in den Vorjahren gewesen. In Erdmannhausen war nach Angaben von Kämmerer Eberhard Immel vor dem Rathaus weniger Müll zu finden als in den Jahren zuvor, dafür „auf den Höhen“ etwas mehr.