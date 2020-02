Bilanz: Festival Imaginale 2020 Vergesst das Träumen nicht!

Verweise auf das klassische Figuren-, Bilder- und Objekttheater

Doch auch das zeitgenössische Figurentheater verleugnet seine Wurzeln nicht und verweist immer wieder auf das klassische Figuren-, Bilder- und Objekttheater, spielt virtuos mit hybriden Formen. So war es etwa bei der jungen Slowenin Zala Ana Stiglic mit „Victoria 2.“ zu erleben, die in einem ziemlich messiemäßigen Raum mit ihrem Körper, aber auch mit handgeführten Figürchen vor einem Monitor sehr humorvolle Optimierungsversuche zum Thema „Gewinner“ präsentierte. Oder beim Ensemble TJP Strasbourg, das in „At the still Point of the turning World“ das Wunder vollbringt, ein Meer aus dich gehängten kleinen weißen Säckchen per Seilzügen so zu bewegen, dass die Einzelteile in der Wahrnehmung der Zuschauer individuelle Züge bekommen. Im Dialog mit einer Tänzerin, einer nackten Skelettpuppe und einer Musikerin wird in poetischen Bildern an einem fiktiven Ruhepol der Welt vom Verhältnis von Individualität und Gemeinschaft erzählt.