Bilanz der LBS Südwest Landesbausparkasse sieht Ende der Durststrecke

Rekordwert an Kreditzusagen

In Zahlen gefasst sieht das so aus: Mit einer Bausparsumme von 8,73 Milliarden Euro hat die LBS im Branchenvergleich überdurchschnittlich abgeschnitten. Dabei ist die LBS Südwest in ihrem Geschäftsgebiet Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz beim Bausparen mit knapp 41 Prozent Marktführer. Mit Kreditzusagen in Höhe von 1,95 Milliarden Euro wurde der Rekordwert des Jahres 2020 noch einmal übertroffen. Für 2021 beläuft sich das Betriebsergebnis der LBS Südwest mit etwa 22 Millionen Euro ungefähr auf Vorjahreshöhe.

Neue Kapitalvorschriften machen Sorgen

Sorgen machen der LBS geplante neue Vorschriften für die Absicherung von Krediten durch Eigenkapital. Während dies bei Neuverträgen plausibel sei, habe ihm niemand erklären können, warum dies die Finanzaufsicht Bafin auch bei alten Verträgen plane: „Das sind Darlehen, die sind zu einem guten Teil schon abbezahlt. Das wirft nachträglich die Kalkulation vollkommen über den Haufen.“ Reine Baufinanzierer wie die Bausparkassen würden davon besonders belastet.