Big-Mac-Index Wofür der Burger-Index taugt

Big Mac ist in der Schweiz am teuersten

Liegt der in Dollar umgerechnete Preis für einen Big Mac in einem Land über dem Big-Mac-Preis in den USA, so ist die Währung überbewertet. Liegt der Preis für den Burger dagegen unter dem US-Wert, ist die Währung unterbewertet.

Ist der Preis in einem Land tendenziell hoch, gilt das tendenziell auch für die dortige Kaufkraft. Je niedriger der umgerechnete Big-Mac-Preis ist, desto geringer wird die jeweilige Kaufkraft im Land eingeschätzt.

Im Juli 2021 war der Burger in der Schweiz mit 7,04 Dollar (entspricht 6,07 Euro) am teuersten, in Polen kostete er weniger als die Hälfte mit 3,44 Dollar (2,97 Euro). Am günstigsten ist der Burger im Libanon mit 1,68 Dollar (1,45 Euro), günstig ist er auch in Russland (2,27 Dollar/1,96 Euro) oder der Türkei (2,02 Dollar/Euro). Die türkische Lira ist diese Woche auf ein Rekordtief gefallen.

Deutschland kommt in der Liste allerdings nicht vor. Denn der Index gibt eine durchschnittliche Größe für den gesamten Euro-Raum an.

Kritik am Index

Es gibt auch Kritik am Big-Mac-Index. Ökonomen monieren beispielsweise, dass auch Faktoren wie Löhne und Transportkosten Einfluss auf die Preise in den jeweiligen Ländern haben, aber im Index nicht berücksichtigt werden. Auch könne sich der Index leichter verändern als ein standardisierter Warenkorb. In Indien etwa enthält er Hühnerfleisch statt Rindfleisch.

Die Top 15 Staaten aus dem Big-Mac-Index 2021: Was ein Big Mac in den Ländern kostet

1. Schweiz

7,04 Dollar

2. Norwegen

6,30 Dollar

3. Schweden

6,20 Dollar

4. USA

5,65 Dollar

5. Kanada

5,31 Dollar

6. Israel

5,16 Dollar

7. Uruguay

5,11 Dollar

8. Eurozone

5,02 Dollar

9. Australien

4,79 Dollar

10. Neuseeland

4,76 Dollar

11. Großbritannien

4,75 Dollar

12. Dänemark

4,74 Dollar

13. Brasilien

4,36 Dollar

14. Singapur

4,31 Dollar

15. Kuwait

4,16 Dollar