Bietigheimer Silvesterlauf Streckenrekordhalter gehen mit an den Start

Im Frauenrennen stehen mit Hanna Klein vom Laufteam Tübingen und Alina Reh vom SSV Ulm zwei Top-Athletinnen des DLV am Start. Die Vorjahressiegerin Hanna Klein qualifizierte sich über 5000 Meter für die Leichtathletik-WM in Doha. Dort wurde die 26-Jährige im Vorlauf Elfte, womit sie sich nicht fürs Finale qualifizierte. Zuvor feierte die Deutsche Hallenmeisterin über 1500 Meter bei der Team-WM in Polen einen Sieg über die 5000 Meter und trug so zum Gewinn der Silbermedaille für Deutschland bei.

Mit einem Sieg könnte Alina Reh an ihre Silvesterlauferfolge aus den Jahren 2013 bis 2016 anknüpfen und ein erfolgreiches Jahr beenden. Bei den Deutschen 10 000-Meter-Meisterschaften katapultierte sich die 22-Jährige mit 31:19,87 Minuten in eine neue Leistungssphäre auf der Langstrecke. Nur drei deutsche Läuferinnen waren jemals schneller. Bei der U23-EM dominierte Reh über 10 000-Meter und stand nach 31:39,34 Minuten oben auf dem Podium. Nur zwei Tage später folgte über 5000 Meter mit Silber die zweite Medaille. Zudem hält Publikumsliebling Reh mit 36:47 Minuten den Streckenrekord in Bietigheim.

Auf dem Weg an die Laufspitze sind vielleicht auch einmal einige Teilnehmer des Staffelwettbewerbs für Schul- und Vereinsteams. Jeweils drei Läufer der Jahrgänge 2007 bis 2004 und 2007 bis 2000 bilden ein Team. Da die Teilstrecken nicht länger als fünf Kilometer sind, ermöglicht dies Jugendlichen ab zwölf Jahren teilzunehmen. Erstmalig gibt es einen Wettbewerb für reine Frauenteams, bestehend aus drei Läuferinnen. Das Kernstück des Laufs sind weiterhin die vielen Freizeit- und Hobbyläufer. Und wer nicht läuft, schaut zu und feuert an: 15 000 Zuschauer säumten vor einem Jahr die Strecke und sorgten für Stimmung. Die wird auch wieder angeheizt von Achim Seiter aus Murr, der das Geschehen am Bietigheimer Marktplatz kommentiert.