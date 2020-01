Bietigheimer HTC in der Hallenhockey-Bundesliga Den Klassenerhalt fest im Blick

Benningen/Bietigheim - Vergangene Saison schaffte die Benningerin Sina Schönamsgruber mit den Damen des Bietigheimer HTC den Aufstieg in die Hallenhockey-Bundesliga – erstmals in der Geschichte des Vereins. Nicht wenige gingen damals davon aus, dass der BHTC direkt wieder absteigen würde. Doch derzeit sieht es nicht danach aus. Sieben von zehn Partien in der sechs Teams umfassenden Gruppe Süd sind absolviert. Und nach dem 2:2 (1:1) gegen den Mannheimer HC am Sonntag haben die Bietigheimerinnen jetzt sechs Punkte auf dem Konto, vier mehr als der Nürnberger HTC – und nur eine Mannschaft steigt am Saisonende ab. „Wir haben schon in der Vorbereitung gesehen, dass die Mannschaft das Potenzial hat, die Liga zu halten. Uns war klar, dass wir uns eine Mannschaft ausgucken würden, die wir hinter uns lassen müssen. Das ist nun Nürnberg. Aber das direkte Duell beim NHTC steht ja am kommenden Sonntag noch aus“, sagt Trainer Jürgen Fili. Zuvor empfangen die Bietigheimerinnen am Samstag (17 Uhr) noch den Münchner SC.