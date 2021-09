Sportsfreund des Tages Hartmut Engler und der Eishockey-Song

Der Pur-Erfinder saß schon auf den Sitzbänken im spartanischen Eisstadion Ellental, er hat die Steelers von den Provinzpartien bis in die Beletage mit viel Herz unterstützt – und er hat einst angeboten, dass er einen Song für den Club schreiben würde, sollte der in der DEL spielen. Nun ist es bekanntlich so weit gekommen, der Barde aus Bietigheim hat Wort gehalten, hat Noten, Akkorde und Textzeilen vermengt. Das Opus hat er vor dem Heimspiel der Steelers am Sonntag gegen die Grizzlys aus Wolfsburg in der Arena vortragen. Ob es dabei um Eishockey geht oder um etwas anderes, hat der Poppoet vorher aber nicht verraten. Der Song ist nicht der erste, den Hartmut Engler für Wintersportler geschrieben hat. Im Jahr 2000 brachte Pur das Lied heraus: „Adler sollen fliegen.“ Aber nur Ignoranten glauben, dass das Lied dem Eishockey-Club aus Mannheim gewidmet war – es war für die deutschen Skispringer.