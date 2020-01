Bietigheim engagiert sich für die Umwelt Für Kilometer in der Luft gibt es neue Bäume

Bietigheim-Bissingen - Wie die klimaschädlichen Flugkilometer von städtischen Delegationen kompensiert werden können, beschäftigt nicht nur die Gruppe Puls im Marbacher Gemeinderat (siehe Text oben). In Bietigheim-Bissingen hatten sich die Grünen ebenfalls Gedanken zu dem Thema gemacht und wie die Kollegen in der Schillerstadt angeregt, auf freiwilliger Basis Zahlungen an Atmosfair zu leisten. Die Organisation investiert das Geld in verschiedene Projekte, von denen die Umwelt profitiert. Doch dazu ist es in Bietigheim-Bissingen nicht gekommen. Die Kommune hat den Fall letztlich mit einem völlig anderen Ansatz gelöst. Noch bevor überhaupt ein offizieller Antrag in der Sache eingegangen war, habe man durchgerechnet, wie viele Euros die Stadt an Atmosfair pro Jahr im Durchschnitt vermutlich hätte überweisen müssen, erklärt die Pressesprecherin Anette Hochmuth. Dabei sei man alles in allem auf eine Summe von rund 5000 Euro gekommen. Atmosfair genieße zwar einen guten Ruf, dennoch hätte man am Ende nicht gewusst, wo genau das Geld landen würde. Deshalb sei vorgeschlagen und von den Räten schließlich auch einhellig befürwortet worden, die 5000 Euro lieber auf jene jährlichen Spenden von insgesamt 15 000 Euro obendraufzupacken, mit denen Bietigheim-Bissingen schon seit Langem Vorhaben in ärmeren Ländern unterstützt. „Damit profitiert unterm Strich dann auch das Klima“, erklärt Anette Hochmuth.