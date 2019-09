Bietigheim-Bissingen Zigarettendieb auf frischer Tat ertappt

Ein 31-jähriger Tatverdächtiger, der in der Nacht zum Mittwoch in ein Toto-Lotto-Geschäft in der Buchstraße in Bietigheim-Bissingen eingebrochen sein soll, sitzt seit Mittwoch in Untersuchungshaft. Gegen 1.40 Uhr alarmierten mehrere Anwohner die Polizei, nachdem sie Klirr-Geräusche wahrgenommen hatten. Mehrere Streifenwagen der Polizeireviere Bietigheim-Bissingen und Marbach fuhren die Örtlichkeit an. Gerade als zwei Polizisten vor dem Geschäft ausgestiegen waren, lief ihnen der 31-Jährige auch schon in die Arme. Er war gerade im Begriff das Ladenlokal über ein Loch in der Schaufensterscheibe zu verlassen. Vermutlich hatte er diese zuvor mit einem Stein zertrümmert.