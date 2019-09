Eine 15-Jährige, die in Bietigheim-Bissingen zu Fuß auf dem Weg zum Bahnhof war, ist am Mittwoch kurz nach 5 Uhr von einem noch unbekannten Täter beraubt worden. Das Mädchen war nach Angaben der Polizei in Begleitung zweier Freundinnen. Gemeinsam hatten sie sich zuvor im Bürgergarten aufgehalten und dort mehrere junge Männer kennengelernt.